ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 9 февраля, в размере 66.0628 руб. против 66.0199 руб. на 8 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



08.02.19 - 66.0199 руб.

07.02.19 - 65.6686 руб.

06.02.19 - 65.5691 руб.

05.02.19 - 65.5859 руб.

02.02.19 - 65.6601 руб.





































































































































































"AK&M" от 11.02.2019