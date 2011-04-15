Повтор! Банк России сохранил ключевую ставку в 7.75% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку в 7.75% годовых, говорится в сообщении ЦБ.



Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России. Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года, подчёркивает регулятор.



Кроме того, сохраняется неопределённость относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары. Баланс рисков по-прежнему смещён в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте. С учётом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5.5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в первой половине 2020 года.



"AK&M" от 11.02.2019