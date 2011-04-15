Повтор! Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 0.5%

Реальный эффективный курс рубля в январе 2019 года вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Реальный курс рубля к доллару увеличился на 1.3%, к евро - на 0.7%.



Напомним, реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6.9%. Реальный курс рубля к доллару уменьшился на 10.8%, к евро - на 6.9%.



В 2017 году реальный эффективный курс рубля снизился на 0.9%.





"AK&M" от 11.02.2019