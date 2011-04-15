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11/02/2019
12:19

ВТБ провел первую ипотечную сделку с электронной закладной

ВТБ оформил первый ипотечный кредит с использованием электронной закладной. В рамках сделки банк успешно сформировал и направил пакет необходимых документов в Росреестр, а также выпустил и зарегистрировал закладную. Электронная бумага была передана для учета и хранения в ВТБ Специализированный депозитарий. Об этом говорится в сообщении ВТБ.

В первом полугодии 2019 года ВТБ планирует масштабировать пилотный проект по оформлению ипотечных сделок с электронными закладными в Москве, Казани, Тюмени и Уфе. В процессе оформления документы будут подписываться цифровой подписью участников сделки. После тиражирования проекта на всю сеть закладную можно будет оформить в документарной или электронной форме на выбор клиента.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.


"AK&M" от 11.02.2019
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