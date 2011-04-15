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11/02/2019
12:55

НБКИ и Автостат отмечают снижение во втором полугодии количества проданных в кредит автомобилей впервые за несколько лет

Во втором полугодии 2018 года, впервые за несколько лет, рост выдачи автокредитов фактически прекратился. Во многом это было связано с сокращением объёмов господдержки льготного кредитования. Об этом говорится в совместном пресс-релизе НБКИ и Автостата.

Так, во второй половине 2018 года в кредит было продано 420 тыс. автомобилей, что на 0.1% меньше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года. При этом в первом полугодии 2018 года картина была совершенно иной - рост выдачи автокредитов в этом периоде по сравнению с первым полугодием 2017 года составлял 26.5%.

Согласно данным Автостата, темпы продаж новых легковых автомобилей во втором полугодии 2018 года тоже снизились. Так, если в первом полугодии 2018 года темпы роста авторынка были на уровне 16.6% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), то во втором полугодии динамика продаж новых автомобилей снизилась до 8.4%.

На фоне сокращения объёмов господдержки льготного кредитования впервые за последние годы снизилась и доля "кредитных" автомобилей в структуре продаж. На это указывает сопоставление данных НБКИ об автокредитах и Автостата о динамике объёмов авторынка. Так, доля всех автомобилей, проданных в кредит во втором полугодии 2018 года, отнесённая к рынку новых машин, составила 47.46%, существенно снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - на 4.07 процентных пункта (во втором полугодии 2017 года - 51.53%).


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