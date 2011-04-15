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11/02/2019
11:08

Неделя начинается на нейтральном внешнем фоне

Неделя начинается на нейтральном внешнем фоне. В пятницу падение американских индексов остановилось, в Азии с утра доминируют покупки, в лидерах роста Шанхай. Япония отдыхает на праздновании дня основания государства. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Доходность по американским десятилеткам спустилась к 2.63%. При этом доллар продолжает медленное укрепление по отношению к единой европейской валюте.

Товарные рынки без больших изменений. Нефть теряет менее 0.5%, оставаясь в узком восходящем канале. Драгметаллы в красной зоне, за ними следуют и промышленные, кроме никеля. Продовольствие в небольшом плюсе.

Среди макростатистики важных новостей сегодня мало. Выйдет большой пул данных по Великобритании, а также декабрьское сальдо торгового баланса России, но здесь общая оценка по году уже известна. Также состоится выступление члена FOMC в начале вечерней сессии на российском рынке.

Риски нового шатдауна сдерживают покупателей, но сегодня резкие движения маловероятны.


"AK&M" от 11.02.2019
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