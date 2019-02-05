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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 12 февраля в размере 74.3243 руб. против 74.8954 руб. на 9 февраля.
Курс евро за последние 5 дней:
09.02.19 - 74.8954 руб.
08.02.19 - 74.9656 руб.
07.02.19 - 74.7703 руб.
06.02.19 - 74.9127 руб.
05.02.19 - 75.0565 руб.
"AK&M" от 11.02.2019