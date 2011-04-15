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11/02/2019
13:01

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 февраля

Банк России установил на 12 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.5668
1 Азербайджанский манат 38.6983
100 Армянских драмов 13.3983
1 Белорусский рубль 30.3760
1 Болгарский лев 37.9797
1 Бразильский реал 17.5906
100 Венгерских форинтов 23.2655
1000 Вон Республики Корея 58.3446
10 Гонконгских долларов 83.6583
10 Датских крон 99.5145
1 Доллар США 65.6517
1 Евро 74.3243
100 Индийских рупий 92.2275
100 Казахстанских тенге 17.4917
1 Канадский доллар 49.4254
100 Киргизских сомов 94.1243
10 Китайских юаней 96.8300
10 Молдавских леев 38.3032
1 Новый туркменский манат 18.7845
10 Норвежских крон 75.6748
1 Польский злотый 17.2179
1 Румынский лей 15.6489
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.3084
1 Сингапурский доллар 48.3658
10 Таджикских сомони 69.5360
1 Турецкая лира 12.4747
10000 Узбекских сумов 78.1660
10 Украинских гривен 24.1900
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.8220
10 Чешских крон 28.7650
10 Шведских крон 70.7568
1 Швейцарский франк 65.6058
10 Южноафриканских рэндов 48.1593
100 Японских иен 59.6752

"AK&M" от 11.02.2019
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