Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 февраля

Банк России установил на 12 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.5668

1 Азербайджанский манат 38.6983

100 Армянских драмов 13.3983

1 Белорусский рубль 30.3760

1 Болгарский лев 37.9797

1 Бразильский реал 17.5906

100 Венгерских форинтов 23.2655

1000 Вон Республики Корея 58.3446

10 Гонконгских долларов 83.6583

10 Датских крон 99.5145

1 Доллар США 65.6517

1 Евро 74.3243

100 Индийских рупий 92.2275

100 Казахстанских тенге 17.4917

1 Канадский доллар 49.4254

100 Киргизских сомов 94.1243

10 Китайских юаней 96.8300

10 Молдавских леев 38.3032

1 Новый туркменский манат 18.7845

10 Норвежских крон 75.6748

1 Польский злотый 17.2179

1 Румынский лей 15.6489

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.3084

1 Сингапурский доллар 48.3658

10 Таджикских сомони 69.5360

1 Турецкая лира 12.4747

10000 Узбекских сумов 78.1660

10 Украинских гривен 24.1900

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.8220

10 Чешских крон 28.7650

10 Шведских крон 70.7568

1 Швейцарский франк 65.6058

10 Южноафриканских рэндов 48.1593

100 Японских иен 59.6752

"AK&M" от 11.02.2019