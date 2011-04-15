Развитие Байкальского региона требует системных мер, заявляет Счётная палата

Дальневосточный федеральный округ должен выйти на опережающие показатели развития. Такая цель установлена президентом Российской Федерации. Однако чёткий план действий пока не сформирован, в том числе и для территорий, которые недавно вошли в состав ДФО. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



Проверка Счётной палаты показала, что для Байкальского региона, в который входят Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область, не определены на национальном уровне цели опережающего развития, этапы и сроки их достижения.



"Не сформирован состав показателей, значения которых должны быть выше среднего по России. А также конкретные сроки достижения этих показателей", - отметил на Коллегии аудитор Юрий Росляк.



Аудитор также напомнил, что инвестиции в Байкальский регион в 2018-2020 годах составят 491.3 млрд руб. Больше половины этой суммы — средства федерального бюджета. Однако объективно оценить объём необходимого финансирования в отсутствии чётких целей сейчас затруднительно.



Так, федеральные и региональные стратегии социально-экономического развития территорий Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области долгое время не были актуализированы. Ответственное за этот вопрос Минэкономразвития признаёт недоработки. По словам замминистра экономического развития Вадима Живулина, в регионах уже приступили к работе над стратегиями. "Сейчас Республика Бурятия ведёт работу по актуализации своей стратегии развития. Мы знаем, что сейчас Забайкальский край начал подготовку и внесение изменений в стратегию края", - сообщил он.



Консолидированные бюджеты Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области несбалансированны. За прошедшие 3 года утверждённые расходы росли сильнее доходов. Существенное сокращение объёма долга, как государственного, так и муниципального не произошло. По оценке Счётной палаты, на балансировку консолидированных бюджетов уйдёт несколько лет.



"На основе складывающегося сегодня роста собственных доходов сбалансированность доходов и расходов по собственным прогнозам регионов в Бурятии не будет достигнута до 2021 года, в Иркутской области — до 2022, в Забайкалье, вообще, до 2030 года", - заявил Ю.Росляк.



Министерство развития Дальнего Востока вместе с властями Бурятии и Забайкальского края провело анализ экономической и социальной базы регионов. По его результатам формируются планы интеграции Республики Бурятия и Забайкальского края в экономическое пространство Дальнего Востока. "В первую очередь, речь идёт о том, что необходимо стимулировать создание новых предприятий и рабочих мест. Первые инвестиционные проекты, которые помогут получить поддержку уже в 2019 году, будут рассмотрены 15 февраля в Правительстве на заседании подкомиссии, которая принимает решение о создании ТОРов, инфраструктурной поддержки инвестпроектов", - заявил замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. Другая задача ведомства – социальное развитие тех территорий, где будут создаваться новые предприятия.



"Важно, чтобы край не был отрезан от центра, чувствовалась связь. С точки зрения показателей, мы не видим положительных изменений. Дальний Восток требует концептуально других решений. Готовые не всегда срабатывают, не дают той динамики, на которую мы рассчитываем", - резюмировал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.



"AK&M" от 11.02.2019