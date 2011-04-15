Валюты проседают под давлением укрепляющегося доллара, но рубль "держит удар" на повышении кредитного рейтинга

Международное рейтинговое агентство Moody's 9 февраля 2019 года повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного Ba1 до нижней ступени инвестиционного уровня – Baa3. Аналитики Moody's признали, что вероятность новых санкций со стороны США в ближайшие месяцы высока, но меры, принятые российскими властями в последние годы, скорее всего, помогут защитить экономику и финансы страны. Об этом говорится в комментарии эксперта Международного финансового центра Владимира Рожанковского.



"Мы не вполне согласны с тезисом о высокой вероятности новых санкций в ближайшее время, так как если в США повторится правительственный шатдаун ("час икс" - 15 февраля), то, как показывает опыт, американские законодатели вряд ли смогут продуктивно голосовать по внешней повестке", - подчёркивается в комментарии.



Сегодня, в отсутствие продуктивной повестки дня – в плане макростатистики обращает на себя внимание лишь большой блок информации по Великобритании, включая ВВП, которая, впрочем, вряд ли окажет какое-то конкретное влияние на рынки вне Объединённого Королевства и еврозоны – всеобщее внимание привлекло оглашение параметров "майских указов" президента РФ. Стоимость реализации нацпроектов в их рамках составит 25.7 трлн руб. на следующие 6 лет. В документе говорится о 13 проектах, из которых 12 будут нацелены на стратегические направления: демография, здравоохранение, образование, наука, культура, обеспеченность жильём, а также городская среда, экология, инфраструктура, занятость и охрана труда. Отдельного внимания в документе удостоились цифровая экономика, малый и средний бизнес, а также международная кооперация и экспорт.



Между тем, на глобальных рынках Forex доллар вновь подорожал. По состоянию на 12:00 МСК Индекс доллара DXY взлетел до отметки 96.56 - максимума с декабря прошлого года, без особых на то причин. Это традиционно оказывает существенное давление на все классы активов – прежде всего, сырьё и высокодоходные валюты, к которым принадлежит и российский рубль.



На этом фоне российский рубль всё же выглядит лучше своих "собратьев по дивизиону" (причина уже была указана в выше – в повышении кредитного рейтинга и притоке нерезидентов на фондовый рынок по факту очень сильных цифр в годовых отчётах российских экспортёров, в частности, уже отчитавшихся Роснефти и НЛМК и ожидающейся в таком же ключе отчётности золотодобывающей корпорации "Полюс" – инвесторы вправе рассчитывать на повышенные дивиденды в этом году). По состоянию на 12:15 МСК рубль немного ослаб с открытия до отметки 65.67 руб. за доллар по сравнению со значением открытия 65.6 руб. за доллар, но продолжает торговаться крепко внутри своего среднесрочного торгового коридора, очерченного значениями 65 и 66 руб. за доллар. Скорее всего, до среды, когда ожидается очередное размещение ОФЗ, которые в последнее время оказывают существенное влияние на рубль, эта картина сохранится.



"AK&M" от 11.02.2019