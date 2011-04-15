В ходе утренних торгов нефтяные котировки демонстрируют снижение после роста по итогам пятничной торговой сессии. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $61.8/bbl, WTI - $52.1/bbl. Об этом говорится в обзоре Nordea.



В пятницу вечером Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым количеством буровых установок в США увеличилось на 7 единиц (до 854) на прошлой неделе. Это усиливает опасения участников рынка в отношении высокой добычи сырья в США, находящейся на исторически рекордных уровнях.



Не добавляет оптимизма рынку нефти и неопределенность исхода торговых переговоров между США и КНР. Ранее мы неоднократно отмечали, что фундаментальные факторы, такие как замедление глобальной экономики и высокое предложение нефти на рынке энергоресурсов, не позволят ценам на нефть вырасти существенно выше $60/bbl.



На этой неделе внимание участников рынка привлекут данные от Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах сырья в штатах (13.02), ежемесячный отчет ОПЕК о состоянии рынка нефти (12.02), а также традиционно публикующиеся в пятницу данные от Baker Hughes о количестве буровых установок в США.



"AK&M" от 11.02.2019