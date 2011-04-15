РЕСО-Гарантия приобрела страховой non-life бизнес группы ERGO

Страховое общество РЕСО-Гарантия и ERGO International AG подписали договор купли-продажи 100% страхового акционерного общества ЭРГО - дочернего общества ERGO Group AG, продающего различные страховые продукты за исключением страхования жизни. Об этом говорится в сообщении РЕСО-Гарантии.



Покупка происходит в соответствии со стратегией роста РЕСО-Гарантия в ключевых сегментах розничного страхового бизнеса. С точки зрения ERGO Group AG продажа является продолжением международной стратегии консолидации, подчеркивает в сообщении.



В соответствии с требованиями законодательства сделка подлежит согласованию регуляторами. Стороны договорились не разглашать сумму сделки.



Смена собственника компании САО ЭРГО не отразится на ее обязательствах перед клиентами.



РЕСО-Гарантия - один из крупнейших страховщиков - основана в 1991 году компания обслуживает 10 млн клиентов. По итогам трех кварталов 2018 года РЕСО-Гарантия собрала премию в объеме 84 млрд руб. (1.2 млрд евро) и располагает собственными средствами в размере 80 млрд руб. (1.1 млрд евро). У компании частные владельцы.



ERGO - одна из крупнейших страховых групп в Германии и Европе. Группа представлена более чем в 30 странах мира и ведет основные операции в Европе и Азии. В составе группы выделены три структуры, которые ведут бизнес в Германии, за рубежом, а также диджитал- и прямые продажи (ERGO Deutschland, ERGO International и ERGO Digital Ventures).







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