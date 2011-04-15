Д.Медведев утвердил список специальностей для целевого обучения в вузах

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил список специальностей и направлений подготовки, по которым проводится приём на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах установленной квоты. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.



Список включает 131 направление бакалавриата, 107 направлений магистратуры, 89 специальностей специалитета, 30 направлений подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 90 специальностей подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, 2 специальности подготовки кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки.



В список включены специальности и направления подготовки, входящие в состав таких укрупненных групп, как "Математика и механика", "Физика и астрономия", "Химия", "Науки о Земле", "Биологические науки", "Архитектура", "Техника и технологии строительства", "Информатика и вычислительная техника", "Информационная безопасность", "Электроника, радиотехника и системы связи", "Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии", "Электро- и теплоэнергетика", "Ядерная энергетика и технологии", "Машиностроение", и ряда других.



На основании утверждённого списка Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления будут устанавливать квоты приёма на целевое обучение в вузах за счёт федерального, регионального и местного бюджетов.





"AK&M" от 11.02.2019