ЦБ объявил учётную цену золота на 12 февраля - 2758.22 руб./г против 2784.73 руб./г на 9 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 12 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2758.22 руб./грамм
Серебро: - 33.31 руб./грамм
Платина: - 1669.60 руб./грамм
Палладий: - 2929.72 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
05.02 06.02 07.02 08.02 09.02
Золото 2764.42 2770.04 2772.87 2773.37 2784.73
Серебро 33.76 33.19 33.50 33.39 33.37
Платина 1726.97 1728.64 1720.70 1708.68 1688.55
Палладий 2857.20 2890.20 2905.14 2916.44 2967.18