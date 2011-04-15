В Москве построят 14 станций метро в 2019 году, М.Хуснуллин

В Москве построят 14 станций метро в 2019 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, в столице проектируется 57 км линий метро, 23 станции и четыре электродепо.



"Только в этом году мы планируем проложить 33 км линий, построить 14 станций и одно электродепо. Продолжатся работы по продлению существующих линий: Сокольнической, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской и Арбатско-Покровской. Завершим строительство совершенно новой Некрасовской линии", - подчеркнул М.Хуснуллин.







"AK&M" от 11.02.2019