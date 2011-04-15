ESET нашла в Google Play приложение для кражи криптовалюты

ESET обнаружила в Google Play приложение-клиппер, подменяющее данные в буфере обмена, говорится в сообщении ESET.



Вредоносная программа была замаскирована под MetaMask — сервис для хранения и управления криптовалютой. Угрозу обнаружил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко.



Целью злоумышленников была кража данных, необходимых для получения доступа к криптокошелькам пользователей. Так, приложение-клиппер заменяло адреса Bitcoin- и Ethereum-кошельков пользователей на адреса мошенников.



Впервые активность вирусов-клипперов была зафиксирована в 2017 году и представляла угрозу только для пользователей Windows. Однако в августе 2018 года мошенники стали распространять вредоносные программы и среди пользователей Android, используя магазин приложений Google Pay.



Напомним, что в ноябре прошлого года эксперты ESET обнаружили приложения, также предназначенные для кражи криптовалюты. Подделки имитировали официальные сервисы NEO, Tether и MetaMask.



Антивирусные продукты ESET детектируют подделку как Android/Clipper.C. В настоящее время приложение-клиппер, замаскированное под MetaMask, удалено из Google Play. Число жертв пока неизвестно.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.















"AK&M" от 11.02.2019