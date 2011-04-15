Д.Медведев изменил правила предоставления финподдержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

Правительство РФ изменило правила предоставления финансовой поддержки субъектам РФ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с постановлением, в целях финансирования проектов, находящихся в высокой степени готовности, до конца 2019 года приостанавливается предоставление поддержки на подготовку новых проектов.



Средства будут предоставляться только на финансирование проектов, которые находятся на этапе реализации.



Устанавливается также, что финансовая поддержка будет предоставляться на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры населённых пунктов, численность населения в каждом из которых не превышает 500 тыс. человек.





"AK&M" от 11.02.2019