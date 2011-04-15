Чистый отток капитала из РФ в январе составил $10.4 млрд

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе 2019 года составил $10.4 млрд. Об этом свидетельствует информация Банка России.



В январе 2018 года чистый отток капитала составил $7.1 млрд, сообщал ЦБ годом ранее. Таким образом, чистый отток капитала увеличился в 1.5 раза.



Сложившийся уровень профицита текущего счёта платёжного баланса обусловил некоторое замедление чистого кредитования остального мира частным сектором в начале года по сравнению с ситуацией последнего квартала 2018 года.







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