Профицит текущего счёта платёжного баланса РФ в январе уменьшился на 8.5%

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Профицит текущего счёта платёжного баланса РФ в январе 2019 года уменьшился на 8.5% до $11.8 млрд. Об этом свидетельствует информация Банка России.
Показатель снизился в результате снижения экспорта товаров на фоне сокращения совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счёта платёжного баланса.
"AK&M" от 11.02.2019