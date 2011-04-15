Профицит текущего счёта платёжного баланса РФ в январе уменьшился на 8.5%

Профицит текущего счёта платёжного баланса РФ в январе 2019 года уменьшился на 8.5% до $11.8 млрд. Об этом свидетельствует информация Банка России.



Показатель снизился в результате снижения экспорта товаров на фоне сокращения совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счёта платёжного баланса.





"AK&M" от 11.02.2019