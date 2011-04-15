В Санкт-Петербурге выявлен медицинский картель на 849 млн руб.

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России установила в действиях 13-ти компаний: ООО "Полимедсервис", ООО "ДезФарм", ООО "Унимедфарм", ООО "Невская медицина", ООО "Перспектива", ООО "ТД "Элигос", ООО "Импульсмед", ООО "Мультимед", ООО "Унимед", ООО "ВИФ", ООО "МК Нева", ООО "АФС Партнер" и ООО "Перспектива СПБ" наличие картельного соглашения. Об этом говорится в сообщении ФАС.



В 2015-2018 годах компании участвовали более чем в 200 торгах на поставку медикаментов и расходных материалов в бюджетные медучреждения Санкт-Петербурга.



В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом установлено, что организации при участии в электронных торгах использовали одни и те же IP-адреса, а иногда синхронно изменяли их. Компании-конкуренты имели общих сотрудников, использовали одну инфраструктуру и вели совместную административно-хозяйственную деятельность.



Также при участии в торгах перечисленные организации использовали общую модель поведения, которая была заранее известна каждой компании, и которая была обусловлена наличием антиконкурентного соглашения, что преднамеренно исключило конкуренцию и привело к поддержанию цен на закупках.



Выявлено, что сговор зарождался ещё в момент предоставления коммерческих предложений бюджетным организациям, то есть на момент формирования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). В итоге такие договоренности увеличивали НМЦК в некоторых случаях в два раза. Учитывая последующее незначительное понижение цены в ходе торгов (от 0.5% до 1.5%), участники картельного соглашения обеспечивали себе сверхприбыль.



В рамках исполнения контрактов по торгам совокупный доход 13-ти организаций составил более 849 млн руб.



"AK&M" от 11.02.2019