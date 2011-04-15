Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 февраля 2019 года.



РОССИЙСКИЙ ГАЗОВОЗ НАГРУЗИЛИ ЦЕНОЙ

"ЗВЕЗДА" ПОСТРОИТ СПГ-ТАНКЕРЫ ЗА $383 МЛН



"Ъ" стали известна стоимость судов, которые суперверфь "Звезда" должна построить для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2". Газовоз Arc7 оценивается в $383 млн. Однако это цена лишь при полной загрузке верфи другими заказами, иначе головное судно обойдется заказчику в $698,2 млн - вдвое дороже, чем в Южной Корее. Бюджет собирается компенсировать "Звезде" 30% от стоимости газовоза на азиатских верфях ($315-330 млн). В таком случае субсидия на серию из 15 судов может превысить 60 млрд руб. По данным "Ъ", контракт на головное судно должен быть подписан уже до конца марта.





ГРАЖДАНЕ ХОТЯТ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ РАДИ ОБЩЕЙ ИДЕИ

НО ПОКА ДРУГ ДРУГУ НЕ ДОВЕРЯЮТ



Большинство граждан (75%) утверждают, что "готовы объединяться с другими людьми для совместных действий, если их идеи и интересы совпадают". Это следует из исследования группы ЦИРКОН. В то же время больше половины граждан (57%) считает, что в стране "больше несогласия и разобщенности". Главными объединяющими факторами для россиян "остаются семейные ценности, патриотизм и профессиональная принадлежность", говорит социолог.





СУД НЕ ПРИЗНАЛ ЧАСТНЫЙ ВОЕННЫЙ СЛУЧАЙ

ТРОЕ ДЕТЕЙ БОЙЦА ЧВК ОСТАЛИСЬ БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ



Как стало известно "Ъ", в Ростовской области суд отклонил иск вдовы бойца ЧВК "Вагнер" Луизы Рубановой, пытавшейся добиться компенсации морального вреда. Алексей Рубанов погиб во время своей третьей командировки в Сирию, а выплаты в связи с его смертью получили родители. Вдове, оставшейся с тремя маленькими детьми на руках, из этой суммы не досталось ни копейки. Ее иск к властям России, не обеспечившим, по мнению истицы, безопасность гражданина Рубанова в Сирии, суд не удовлетворил, посчитав, что нет никакой связи между его гибелью и действиями российских вооруженных сил против террористов.





МИНКУЛЬТ ЖДЕТ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ФСБ

ГОСОРГАНЫ БЛОКИРУЮТ ВОЗВРАЩЕНИЕ КАРТИНЫ БРЮЛЛОВА СОБСТВЕННИКАМ



Коллекционер из Германии Ирина Певзнер пожаловалась в Выборгский горсуд на вмешательство ФСБ в процедуру исполнения Министерством культуры решения Верховного суда (ВС) о возвращении ей и ее мужу Александру Певзнеру картины Карла Брюллова "Христос во гробе". Минкульт по рекомендации ФСБ закрыл доступ к информации о картине в Госкаталоге Музейного фонда РФ, продолжая удерживать ее в госсобственности в ожидании возобновления давно прекращенного дела о контрабанде. Шедевр 16 лет остается под арестом в Русском музее, но Выборгский суд и Генпрокуратура отказываются принять меры для его принудительного исключения из Музейного фонда.





БОНДЫ РАЗДОРА

ГРУППА "САФМАР" ТРЕБУЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ



Управляющие компании пенсионных фондов "Сафмар" и "Доверие" оспаривают перенос выплаты купонного дохода и лишение их права требовать досрочного выкупа облигаций "Открытие Холдинга". По мнению истцов, эмитент имеет признаки банкротства, но вместо инициирования процедуры несостоятельности выводит активы в пользу банков "ФК Открытие" и "Траст", снижая возможность держателей облигаций получить хоть что-то. Юристы отмечают, что подобные споры чаще выигрывают эмитенты, но если истцы докажут факты злоупотребления правом, то шансы на победу у них есть.





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"AK&M" от 12.02.2019