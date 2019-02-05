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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 12 февраля, в размере 65.6517 руб. против 66.0628 руб. на 9 февраля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
09.02.19 - 66.0628 руб.
08.02.19 - 66.0199 руб.
07.02.19 - 65.6686 руб.
06.02.19 - 65.5691 руб.
05.02.19 - 65.5859 руб.
"AK&M" от 12.02.2019