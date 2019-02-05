ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 12 февраля, в размере 65.6517 руб. против 66.0628 руб. на 9 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



09.02.19 - 66.0628 руб.

08.02.19 - 66.0199 руб.

07.02.19 - 65.6686 руб.

06.02.19 - 65.5691 руб.

05.02.19 - 65.5859 руб.







































































































































































"AK&M" от 12.02.2019