Яндекс.Такси инвестировал в развитие сегмента поездок с детьми 249 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.



Такая сумма с конца 2017 года была потрачена на обучение водителей, покупку автокресел для детей и маркетинг.



Одновременно с лета прошлого года Яндекс.Такси начал вводить в крупных городах отдельную опцию заказа детского такси.



Такую услугу, как автокресло в салоне, Яндекс.Такси предоставляет с 2015 года, в первое время было закуплено 1 тыс. детских кресел. Число поездок с детьми с 2015 года показывало устойчивый рост, и к концу 2017 года на фоне спроса потребовался перезапуск этой услуги. Поэтому в конце 2017 года Яндекс.Такси закупил совместно с компанией "Агуша" более 8 тыс. детских кресел и ввёл отдельную опцию детского такси в первых 10 городах: в Москве и Санкт-Петербурге с областями, Нижнем Новгороде, Ижевске, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Пензе, Ростове-на-Дону. Ещё в 65 городах пользователи могут выбрать опцию "Детское кресло" в дополнительных пожеланиях к заказу.



В результате перезапуска поездки с детьми стали расти ещё быстрее. Так, если в первом полугодии 2018 года число поездок с детьми в среднем по России выросло на 30%, то во втором полугодии - на 126%. В отдельных городах наблюдался ещё более бурный рост - так, в Нижнем Новгороде число поездок с детьми выросло на 552% за полгода, а в Ростове-на-Дону - на 178% за четыре месяца. Всего с октября 2015 года число поездок с детьми в Яндекс.Такси увеличилось в 24 раза. Мы планируем развивать этот сегмент поездок и дальше: в первом полугодии 2019 года автомобили сервиса получат дополнительно более 6 тысяч автокресел.



Для тарифа "Детский" Яндекс.Такси закупает автокресла Cybex Aura Fix (Isis-Fix). Выполнять поездки с детьми смогут только водители с самыми высокими оценками. Они проходят дополнительную подготовку и учатся правильно устанавливать и настраивать сиденья, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров. По "Детскому" тарифу приезжают предварительно отобранные, проверенные и просторные автомобили.



Напомним, обязательное использование детских удерживающих устройств для детей было введено в России Правилами дорожного движения с 2007 года.



Яндекс.Такси работает с осени 2011 года, обслуживая 36 млн пользователей в 14 странах мира, имея в таксопарках-партнёрах более 900 тыс. водителей.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).



"AK&M" от 12.02.2019