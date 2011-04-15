Дайджест газеты "Ведомости" от 12 февраля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 12 февраля 2019 года.





РОССИЯ СТАНЕТ ВЫШЕ ОПЕК



Участники соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК создадут постоянную организацию, чтобы контролировать цены на нефть.



Россия, Саудовская Аравия и сопричастные к соглашению о сокращении добычи нефти государства (в этом году - на 1,2 млн баррелей в сутки) разработали в январе проект хартии нового альянса, в который могут вступить 24 государства. На государства, которые могут примкнуть к альянсу, в общей сложности приходилось в 2017 г. около 50% добычи нефти в мире. Только на Россию и Саудовскую Аравию сейчас приходится примерно 22% нефтедобычи в мире.



Альянс не будет ни ограничивать права стран-членов на управление национальными природными ресурсами, ни как-то влиять на управление, но намерен дважды в год (или чаще) в ходе министерских встреч изучать оценки рынков нефти и обсуждать действия - т. е. сокращать или увеличивать добычу.



Таким образом, работающие бок о бок с 2016 г. страны - участницы соглашения ОПЕК и не-ОПЕК решили формализовать взаимодействие.





БАНКИ ПОЖАЛЕЛИ UTAIR



Банки не будут забирать залоги и требовать погашения долга у допустившей дефолт авиакомпании Utair. Это грозило бы остановкой полетов одному из крупнейших авиаперевозчиков в России.



Синдикат 11 банков 8 февраля завершил голосование о том, как следует поступить с допустившей дефолт авиакомпанией Utair. Банки решали, стоит ли потребовать досрочного погашения обоих синдицированных кредитов на сумму 39,1 млрд руб., начать безакцептное списание со счетов авиакомпании средств в размере не выплаченных 20 декабря процентов (около 1 млрд руб.) и обратить взыскание на залоги.



Против обращения взыскания на залоги и взыскания средств все три крупнейших кредитора авиакомпании, которые контролируют свыше 75% синдицированного долга, - Сбербанк, "Траст" и "Россия".



В первом полугодии 2018 г. Utair была операционно прибыльной, но зарабатываемых средств не хватало на все процентные и лизинговые платежи. Во втором полугодии ситуация могла еще ухудшиться.





АРАЗ АГАЛАРОВ ДОЗРЕЛ ДО ПЛОДОВ



Миллиардер Араз Агаларов занялся органическим садоводством. На рынке не хватает экологически чистых фруктов.



Crocus Group занялась садоводством - стала выращивать органические яблоки, груши, сливы и прочие фрукты в Подмосковье, рассказал "Ведомостям" источник.



Crocus Group - один из крупнейших девелоперов России: выставочный центр "Крокус экспо", концертный зал "Крокус сити холл", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом", монобрендовые бутики одежды и обуви и проч. Агаларов - владелец и президент Crocus Group, журнал Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $1,8 млрд.



Сады компания разбила в Истринском районе - на землях, которые много лет назад покупала под индивидуальное жилищное строительство. Компания заложила 31 га садов, первый урожай яблок и груш собрала в 2018 г. Инвестиции составили около 200 млн руб. Планируется использовать под сады еще 80 га сельскохозяйственных земель в Истринском районе.





НАДО ЛИ ВЕРИТЬ ОПРОСАМ



28% считают, что большинство или все скрывают то, что думают о Путине.



В очередной раз спросим себя, верить ли пресловутым рейтингам - доверия, одобрения и проч.? Вот сообщает, например, "Левада-центр", что рейтинг Владимира Путина составил в январе в целом 64%, а среди основного трудоспособного населения, т. е. тех, кому 25-54 года, - 58-59%. Верить ли "Левада-центру", не пытаются ли они занизить рейтинг президента?



9% граждан России убеждены, что опросам надо верить, а 8% твердо верят, что верить не надо. Среди тех, кому нет еще 25 лет 28% просто сказали, что не знают, доверять или нет. В целом же среди населения России преобладает (55%) мнение, что опросам можно доверять.



Кто-то из читателей, возможно, не исключает, что результаты опросов подделываются в пользу тех, кто их оплачивает. Мы с готовностью сообщим таким читателям, что так думают вместе с ними 8% россиян. Правда, среди наиболее зажиточных - кто мог бы себе позволить оплатить - их всего 3%.





ОПАСНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ



Конкуренция США с Россией и Китаем сменила терроризм в качестве главной угрозы миру. Так считают эксперты Мюнхенской конференции по безопасности.



Мир переживает не просто череду кризисов, а системную трансформацию международных отношений, но, каким будет новый миропорядок, до конца непонятно. Об этом говорится в докладе "Большой пазл: кто подберет детали?", опубликованном в понедельник организаторами ежегодной Мюнхенской конференции по международной безопасности. Это мероприятие пройдет 15-17 февраля, ожидается, что в этом году его посетит рекордное число политиков и экспертов.



По мнению авторов доклада, уже ясно, что наступает новая эра соревнования "великих держав" - США, Китая и России, но Запад, и особенно Евросоюз, к этому соревнованию не готов. Именно конкуренция с "авторитарными Китаем и Россией", как полагают эксперты, стала ядром американской внешнеполитической повестки, сменив борьбу с терроризмом, формировавшую американскую стратегию на протяжении почти двух десятилетий. Подробнее об их выводах читайте в свежем номере.





РЕСО НА ПОДСТРАХОВКЕ



Немецкая ERGO Group после продажи "Эрго жизни" "Росгосстраху" нашла покупателя на "Эрго" - "РЕСО-гарантию".



"РЕСО-гарантия" покупает у ERGO International AG страховую компанию "Эрго", говорится в сообщении компаний: договор подписан, сумма не разглашается, сделку предстоит согласовать с регуляторами (ЦБ и Федеральной антимонопольной службой, ФАС).



Для ERGO сделка продолжает международную стратегию: группа фокусируется на рынках, где у нее сильные позиции. Россия в их число не входит. Осенью 2018 г. ERGO Group продала "Эрго жизнь" "Росгосстраху", подконтрольному санируемому "ФК Открытие". Представители ERGO на переговорах сказали, что компания выходит из 15 стран, в том числе из ряда стран Восточной и Центральной Европы.





КЛИЕНТАМ ПОНРАВИЛАСЬ ПИЦЦА "ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ"



Президент PJ Western, мастер-франчайзи Papa John's, - о золотом стандарте своей пиццы, о том, почему компания предпочитает собственную доставку, и какие в России трудности с сыром.



Американца в Кристофере Уинне выдает лишь легкий акцент и стандартный вопрос "как дела?", который он задал сразу после приветствия. Сам же он называет себя "мировым" бизнесменом, а свою семью - "русской". За 10 лет ему удалось превратить PJ Western в одного из крупнейшего мастер-франчайзи американской сети ресторанов Papa John's в мире. Этим бизнесом он занялся из-за кризиса 2008 г., когда ему пришлось продать ипотечные бумаги. Он не отказался от развития пиццерий, когда за три недели надо было поменять поставщиков после введения санкций и контрсанкций.



В конце 2017 г. компания завершила третий раунд инвестиций, в ходе которого привлек $10 млн. Инвесторы - управляющий акционер PJ Western - Global Restaurant Management (GRM) и один из самых знаменитых российских спортсменов хоккеист Александр Овечкин. Тогда же Овечкин стал лицом лицом бренда Papa John's в России. По словам Уинна, узнаваемость бренда после этого увеличилась - ведь Овечкин - "русский национальный герой".



Личные инвестиции Уинна не обязательно связаны с Papa John's. Он бизнесмен, "а занимаешься ли ты продажей пиццы или строишь большое здание - это один и тот же процесс с точки зрения решения разных проблем".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 12.02.2019