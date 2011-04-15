Toyota отзывает 802 автомобиля Prius из-за ПО распределения питания

ООО "Тойота Мотор" отзывает 802 автомобилей марки Toyota (Prius). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые с 7 мая 2009 года по 29 января 2014 года.



Причиной отзыва является то, что транспортные средства были спроектированы таким образом, чтобы в случае возникновения определенных ошибок гибридной системы, автомобиль входил в аварийный режим. Однако было выявлено, что в редких случаях существует вероятность того, что автомобиль не может войти в аварийный режим, как предполагалось. В случае возникновения такой ситуации автомобиль может потерять мощность и заглохнуть. Несмотря на то, что рулевое управление с усилителем, и тормозная система остаются работоспособными, включение двигателя во время движения на большой скорости может повысить риск возникновения аварии.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет выполнено обновление программного обеспечения распределения питания.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Toyota Motor Corporation - крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии. Главный офис компании находится в городе Тоёта, префектура Айти (Япония).



ООО "Тойота Мотор", являющееся официальным представителем Toyota на российском рынке, осуществляет свою деятельность в России с 1 апреля 2002 года.



"AK&M" от 12.02.2019