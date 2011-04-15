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12/02/2019
12:48

Количество индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 12.5% до 320 тыс.

Количество индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 12.5% до 320 тыс. по сравнению с началом 2018 года. Об этом сообщила столичная мэрия со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимира Ефимова.

"Москва упрочила своё лидерство в качестве российской столицы индивидуального предпринимательства: на 1 января 2019 года количество индивидуальных предпринимателей в городе превысило 320 тыс. Это вдвое больше, чем, например, в Санкт-Петербурге", - сказал он.

В 2018 году количество новых индивидуальных предпринимателей увеличилось на 15.9% по сравнению с 2017 годом. В прошлом году в Москве ежедневно регистрировались в среднем 193 новых индивидуальных предпринимателя.

Количество ИП в столице с 2010 года выросло на 98%. Более 60% предпринимателей Москвы заняты в сфере услуг, около 25% работают в сфере розничной торговли. Доля индивидуальных предпринимателей, занятых в производственной деятельности, за последние три года увеличилась на 13%.

"AK&M" от 12.02.2019
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