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12/02/2019
12:48

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 февраля

Банк России установил на 13 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.5129
1 Азербайджанский манат 38.7355
100 Армянских драмов 13.4276
1 Белорусский рубль 30.4305
1 Болгарский лев 37.8650
1 Бразильский реал 17.4880
100 Венгерских форинтов 23.2142
1000 Вон Республики Корея 58.3882
10 Гонконгских долларов 83.7311
10 Датских крон 99.2190
1 Доллар США 65.7147
1 Евро 74.1459
100 Индийских рупий 92.7290
100 Казахстанских тенге 17.5623
1 Канадский доллар 49.4579
100 Киргизских сомов 94.1202
10 Китайских юаней 96.9343
10 Молдавских леев 38.3176
1 Новый туркменский манат 18.8025
10 Норвежских крон 75.4777
1 Польский злотый 17.1038
1 Румынский лей 15.6181
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.2633
1 Сингапурский доллар 48.3374
10 Таджикских сомони 69.6499
1 Турецкая лира 12.4625
10000 Узбекских сумов 78.3003
10 Украинских гривен 24.3675
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.5354
10 Чешских крон 28.6476
10 Шведских крон 70.6481
1 Швейцарский франк 65.3358
10 Южноафриканских рэндов 47.6971
100 Японских иен 59.4380

"AK&M" от 12.02.2019
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