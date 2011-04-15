Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 февраля

Банк России установил на 13 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.5129

1 Азербайджанский манат 38.7355

100 Армянских драмов 13.4276

1 Белорусский рубль 30.4305

1 Болгарский лев 37.8650

1 Бразильский реал 17.4880

100 Венгерских форинтов 23.2142

1000 Вон Республики Корея 58.3882

10 Гонконгских долларов 83.7311

10 Датских крон 99.2190

1 Доллар США 65.7147

1 Евро 74.1459

100 Индийских рупий 92.7290

100 Казахстанских тенге 17.5623

1 Канадский доллар 49.4579

100 Киргизских сомов 94.1202

10 Китайских юаней 96.9343

10 Молдавских леев 38.3176

1 Новый туркменский манат 18.8025

10 Норвежских крон 75.4777

1 Польский злотый 17.1038

1 Румынский лей 15.6181

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.2633

1 Сингапурский доллар 48.3374

10 Таджикских сомони 69.6499

1 Турецкая лира 12.4625

10000 Узбекских сумов 78.3003

10 Украинских гривен 24.3675

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.5354

10 Чешских крон 28.6476

10 Шведских крон 70.6481

1 Швейцарский франк 65.3358

10 Южноафриканских рэндов 47.6971

100 Японских иен 59.4380

"AK&M" от 12.02.2019