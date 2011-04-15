Минсельхоз инициирует создание нового союза экспортёров зерна, Д.Патрушев

Минсельхоз инициирует создание нового союза экспортёров зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, говорится в сообщении министерства.



"Минсельхоз инициирует создание новой ассоциации, нового союза экспортеров зерна. Нам нужно понимать общие тенденции, общие запросы рынка, именно поэтому необходимо сформировать сильное объединение, которое будет представлять интересы основных экспортёров. Союз будет создан ближе к апрелю текущего года", - сказал глава Минсельхоза.



Отмечено, что зерновые остаются ключевой отечественной сельхозпродукцией, поставляемой за рубеж. Как подчеркнул Д.Патрушев, Минсельхоз не планирует вводить каких-либо ограничений на экспорт этой культуры. По данным на 7 февраля, в текущем сельхозгоду (2018/2019) наша страна увеличила его поставки на 3% до 32.6 млн т, причём экспорт пшеницы вырос на 11% и составил 27.3 млн т.



Согласно прогнозам Минсельхоза, экспортный потенциал зерновых остается в этом сезоне на уровне 42 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы, что позволит сохранить необходимые запасы для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Формированием планов на следующий сельхозгод ведомство совместно с экспортёрами займётся в апреле 2019 года.





"AK&M" от 12.02.2019