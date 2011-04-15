Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/02/2019
12:51

Минсельхоз инициирует создание нового союза экспортёров зерна, Д.Патрушев

Минсельхоз инициирует создание нового союза экспортёров зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз инициирует создание новой ассоциации, нового союза экспортеров зерна. Нам нужно понимать общие тенденции, общие запросы рынка, именно поэтому необходимо сформировать сильное объединение, которое будет представлять интересы основных экспортёров. Союз будет создан ближе к апрелю текущего года", - сказал глава Минсельхоза.

Отмечено, что зерновые остаются ключевой отечественной сельхозпродукцией, поставляемой за рубеж. Как подчеркнул Д.Патрушев, Минсельхоз не планирует вводить каких-либо ограничений на экспорт этой культуры. По данным на 7 февраля, в текущем сельхозгоду (2018/2019) наша страна увеличила его поставки на 3% до 32.6 млн т, причём экспорт пшеницы вырос на 11% и составил 27.3 млн т.

Согласно прогнозам Минсельхоза, экспортный потенциал зерновых остается в этом сезоне на уровне 42 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы, что позволит сохранить необходимые запасы для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Формированием планов на следующий сельхозгод ведомство совместно с экспортёрами займётся в апреле 2019 года.


"AK&M" от 12.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100