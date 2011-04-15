Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/02/2019
13:29

Продажи полисов е-ОСАГО в январе выросли на 44%

За январь 2019 года продано 1.288 млн электронных полисов ОСАГО, что на 44% больше, чем в январе 2018 года. Об этом свидетельствуют данные РСА.

Тройка регионов-лидеров по продажам электронного ОСАГО за год не изменилась: это Москва, Московская область и Свердловская область. В Москве за год количество проданных полисов е-ОСАГО выросло на 67%, в Московской области - на 65%, в Свердловской области - на 37%.

Четвёртое место по продажам е-ОСАГО в январе занял Санкт-Петербург (годом ранее он занял лишь 10-ю строчку этого рейтинга). В этом городе федерального значения продажи е-ОСАГО за год выросли почти в два раза. На пятом месте оказалась Республика Татарстан, причём продажи электронного ОСАГО в республике выросли в рекордные 10 раз. Годом ранее этот регион занимал лишь 68-ю строчку.

Процедура покупки е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договоры на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.






"AK&M" от 12.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100