Продажи полисов е-ОСАГО в январе выросли на 44%

За январь 2019 года продано 1.288 млн электронных полисов ОСАГО, что на 44% больше, чем в январе 2018 года. Об этом свидетельствуют данные РСА.



Тройка регионов-лидеров по продажам электронного ОСАГО за год не изменилась: это Москва, Московская область и Свердловская область. В Москве за год количество проданных полисов е-ОСАГО выросло на 67%, в Московской области - на 65%, в Свердловской области - на 37%.



Четвёртое место по продажам е-ОСАГО в январе занял Санкт-Петербург (годом ранее он занял лишь 10-ю строчку этого рейтинга). В этом городе федерального значения продажи е-ОСАГО за год выросли почти в два раза. На пятом месте оказалась Республика Татарстан, причём продажи электронного ОСАГО в республике выросли в рекордные 10 раз. Годом ранее этот регион занимал лишь 68-ю строчку.



Процедура покупки е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договоры на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.













"AK&M" от 12.02.2019