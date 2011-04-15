Цены на нефть за прошедший понедельник немного снизились. Среди факторов можно отметить вышедшую в конце прошлой недели информацию о возобновлении подрастания буровой активности в США. Baker Hughes о том, что число нефтяных буровых установок в стране по итогам недели выросло на семь, до 854. Пока это лишь малый рост числа буровых, но он увеличивает опасения, что это может подтолкнуть добычу нефти в США к новым рекордам. Об этом говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских.



Однако прошедшие движения цены остаются незначительными и продолжают укладывать цены в рамки боковой консолидации. Длительное пребывание в коридоре консолидации позволит ценам накопить потенциал для дальнейшего движения. Растет вероятность возобновления растущего тренда. Недаром контанго (разность цен дальних и ближних фьючерсов) в последнее время проявляет тенденцию к росту.



Потенциальные факторы воздействия на цены сохраняют свою силу. Из ближайших рынок ждет результатов нового раунда (14-15 февраля) торговых переговоров с Китаем. Здесь сохраняются большие надежды на достижение компромиссов. Оптимизм выражают как с одной, так и с другой стороны. Однако несколько наигранный оптимизм может смениться резким разочарованием. Результаты даже промежуточных переговоров могут оказать заметное влияние на цены нефти.



В картине с Венесуэлой добавилась заметная деталь. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к ОПЕК за поддержкой в связи с санкциями, принятыми США против венесуэльской нефтяной индустрии. Он призывает проявить солидарность членам организации, поскольку санкции де несут возможный риск и для других членов организации. Однако члены ОПЕК, запуганные подготовкой антикартельного договора в США, предпочитают не лезть в драку. Тем более что помочь падающей Венесуэле действительно трудно. Максимум на предстоящем мониторинговом комитете стран соглашения (20 февраля), возможно и выразят озабоченность.



Страны соглашения стараются не лезть в политику насколько это возможно для рынка нефти. Намечающееся на апрель первое обсуждение подготовленной Хартия стран-участниц соглашения ОПЕК+ по регулированию глобальной нефтедобычи будет проходить в совершенно непростых условиях. Подготовка антикартельного закона в США, недовольство потребителей. Да и в среди стран членов соглашения растет оппозиция подписанию каких либо бумаг. Напоминанием то обсуждаемая сейчас позиция главы Роснефти, который считает, что заключением соглашения в рамках ОПЕК+ создана стратегическая угроза для развития российской нефтяной отрасли, а ключевой геополитический конкурент России принципиально повысил энергетическую безопасность.



Так что с подписанием Хартии могут возникнуть проблемы. Хотя сама хартия предполагает создание безобидного альянса без юридических обязательств. В тексте хартии не упоминается ни регулирование цен нефти, ни объемы сокращения добычи. Декларируется лишь что Альянс должен быть лишь платформой для диалога и стабильности на рынке нефти.



"AK&M" от 12.02.2019