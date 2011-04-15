Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/02/2019
10:28

Цены на нефть за прошедший понедельник немного снизились

Цены на нефть за прошедший понедельник немного снизились. Среди факторов можно отметить вышедшую в конце прошлой недели информацию о возобновлении подрастания буровой активности в США. Baker Hughes о том, что число нефтяных буровых установок в стране по итогам недели выросло на семь, до 854. Пока это лишь малый рост числа буровых, но он увеличивает опасения, что это может подтолкнуть добычу нефти в США к новым рекордам. Об этом говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских.

Однако прошедшие движения цены остаются незначительными и продолжают укладывать цены в рамки боковой консолидации. Длительное пребывание в коридоре консолидации позволит ценам накопить потенциал для дальнейшего движения. Растет вероятность возобновления растущего тренда. Недаром контанго (разность цен дальних и ближних фьючерсов) в последнее время проявляет тенденцию к росту.

Потенциальные факторы воздействия на цены сохраняют свою силу. Из ближайших рынок ждет результатов нового раунда (14-15 февраля) торговых переговоров с Китаем. Здесь сохраняются большие надежды на достижение компромиссов. Оптимизм выражают как с одной, так и с другой стороны. Однако несколько наигранный оптимизм может смениться резким разочарованием. Результаты даже промежуточных переговоров могут оказать заметное влияние на цены нефти.

В картине с Венесуэлой добавилась заметная деталь. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к ОПЕК за поддержкой в связи с санкциями, принятыми США против венесуэльской нефтяной индустрии. Он призывает проявить солидарность членам организации, поскольку санкции де несут возможный риск и для других членов организации. Однако члены ОПЕК, запуганные подготовкой антикартельного договора в США, предпочитают не лезть в драку. Тем более что помочь падающей Венесуэле действительно трудно. Максимум на предстоящем мониторинговом комитете стран соглашения (20 февраля), возможно и выразят озабоченность.

Страны соглашения стараются не лезть в политику насколько это возможно для рынка нефти. Намечающееся на апрель первое обсуждение подготовленной Хартия стран-участниц соглашения ОПЕК+ по регулированию глобальной нефтедобычи будет проходить в совершенно непростых условиях. Подготовка антикартельного закона в США, недовольство потребителей. Да и в среди стран членов соглашения растет оппозиция подписанию каких либо бумаг. Напоминанием то обсуждаемая сейчас позиция главы Роснефти, который считает, что заключением соглашения в рамках ОПЕК+ создана стратегическая угроза для развития российской нефтяной отрасли, а ключевой геополитический конкурент России принципиально повысил энергетическую безопасность.

Так что с подписанием Хартии могут возникнуть проблемы. Хотя сама хартия предполагает создание безобидного альянса без юридических обязательств. В тексте хартии не упоминается ни регулирование цен нефти, ни объемы сокращения добычи. Декларируется лишь что Альянс должен быть лишь платформой для диалога и стабильности на рынке нефти.

"AK&M" от 12.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100