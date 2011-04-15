Ингосстрах возобновил программу перестрахования рисков ответственности судовладельцев на 2019 год с лимитом $1 млрд

Страховая компания "Ингосстрах" успешно возобновила размещение на западных рынках программы исходящего перестрахования ответственности судовладельцев с лимитом $1 млрд, ёмкость которой является самой высокой на российском рынке. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Программа предусматривает полное покрытие и защищает все риски страхования ответственности судовладельцев, включая ответственность перед пассажирами, членами экипажа, за груз, столкновения, удаление остатков кораблекрушения и загрязнение окружающей среды.



"Услуги по страхованию ответственности судовладельцев и КАСКО судов Ингосстрах предоставляет с 1947 года. Компания имеет налаженные связи с первоклассными международными юристами, экспертами, адвокатами, а также широкую сеть P&I корреспондентов, которые находятся практически во всех портах мира и оказывают судовладельцам оперативную помощь в расследовании страховых случаев. Уже не первый год ёмкость договора перестрахования ответственности судовладельцев Ингосстраха является самой высокой на российском рынке. Все это позволяет быстро и качественно урегулировать любые, даже самые сложные, страховые случаи", – комментирует директор Департамента перестрахования компании "Ингосстрах" Алексей Савельев.



Перестрахование портфеля размещается у перестраховщиков высшего уровня. Лидерами программы на 2019 год являются Antares Syndicate 1274, COF Syndicate 1036, XL Catlin Syndicate 2003 и Hiscox Syndicate 33, имеющие рейтинг "A+" по S&P.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 12.02.2019