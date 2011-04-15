Госдума приняла в первом чтении законопроект о "суверенном интернете", говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Основная задача, решаемая с помощью этой инициативы, - обеспечение надёжной работы российской части Глобальной сети, устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что при подготовке ко второму чтению необходимо привлечь экспертов.



"Хотелось бы, чтобы Комитет [по информационной политике, информационным технологиям и связи] привлек к обсуждению законопроекта при доработке его ко второму чтению экспертов, причем высококлассных. Посмотрите международный опыт — он есть. Изучите те замечания, которые звучат от делового сообщества", — сказал председатель ГД.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".



"В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надёжности работы российских интернет-ресурсов", — говорится в пояснительной записке.



В проекте закона определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.



Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.



Предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Техсредства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещённой информацией не только по сетевым адресам, но и путём запрета пропуска проходящего трафика.



Создаётся инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам.



Кроме того, вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.



Порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности интернета и сети связи общего пользования Центром мониторинга и управления определяет Правительство РФ. Меры реагирования определяются в том числе в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования.



"AK&M" от 12.02.2019