ЦБ объявил учётную цену золота на 13 февраля - 2771.12 руб./г против 2758.22 руб./г на 12 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 13 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2771.12 руб./грамм
Серебро: - 33.18 руб./грамм
Платина: - 1666.98 руб./грамм
Палладий: - 2943.10 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
06.02 07.02 08.02 09.02 12.02
Золото 2770.04 2772.87 2773.37 2784.73 2758.22
Серебро 33.19 33.50 33.39 33.37 33.31
Платина 1728.64 1720.70 1708.68 1688.55 1669.60
Палладий 2890.20 2905.14 2916.44 2967.18 2929.72