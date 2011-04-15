Госдума приняла во втором чтении законопроект о льготах для должников-ипотечников

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в закон "Об исполнительном производстве". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект вводит льготные условия по оплате исполнительского сбора для должников-ипотечников. "Законопроектом предполагается установление правила об исчислении исполнительского сбора в однократном размере – не более 7% от суммы, подлежащей взысканию с солидарных должников", — сказано в пояснительной записке.



"По солидарным должникам сегодня исполнительский сбор составляет 7% [с каждого из должников]. Поэтому, если семья, например, из двух-трех человек получила ипотечный кредит, им необходимо будет вернуть сегодня не только само тело кредита, проценты по кредиту, но и плюс еще исполнительский сбор, а это не маленькая сумма, она может быть от 10 тыс. до 100 тыс. руб. И поэтому предлагается не каждому солидарному должнику платить сбор, а один сбор в 7% со всех солидарных должников", - сообщил председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.



Кроме того, проектом закона предлагается дополнить перечень случаев, при которых исполнительский сбор не взыскивается, новым случаем, когда исполнительное производство возбуждено в отношении должника-гражданина, проходящего реструктуризацию ипотечного жилищного кредита (займа) в соответствии с программами помощи отдельным категориям заёмщиков, утверждаемыми Правительством РФ.



"Это в большей степени касается тех лиц, которые получили ипотечный кредит в иностранной валюте, их, мы знаем, немалое количество, сегодня более 20 тыс. семей входит в программу. Таким образом, эти лица будут освобождены от уплаты исполнительского сбора, а также будут освобождены от исполнительского сбора те граждане, которые уплатили ипотечный кредит в полном объеме в соответствии с законом об ипотечном кредитовании", — пояснил В.Пискарев.



"AK&M" от 12.02.2019