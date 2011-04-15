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12/02/2019
16:06

Пежо Ситроен РУС отзывает 15.5 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen в РФ

ООО "Пежо Ситроен РУС" отзывает 15.498 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Так, отзыву подлежат 14.615 тыс. автомобилей марки Citroen C4 Aircross, C Crosser и Peugeot 4008, 4007, реализованные с мая 2008 года по декабрь 2011 года. Причиной отзыва автомобилей является возможное проявление повреждения натяжного динамического ролика, что может привести к потере привода навесного оборудования. На транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена динамического натяжного ролика привода навесного оборудования.

Также отзыву подлежат 883 автомобиля марки Peugeot 4008 и 4007, реализованные с февраля 2008 года по декабрь 2009 года. Причиной отзыва автомобилей является клеевое крепление люка крыши к рамке, которое может со временем ослабевать и не обеспечивать надлежащую фиксацию этих элементов. На транспортных средствах будет выполнена замена люка крыши.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ООО "Пежо Ситроен Рус" является официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке.

"AK&M" от 12.02.2019
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