Украинская "дочка" Сбербанка увеличила уставной капитал на 3.3 млрд гривен

АО "Сбербанк" (украинская "дочка" Сбербанка) увеличило уставной капитал на 3.3 млрд гривен - до 24.065 млрд. Об этом говорится в материалах банка.



В результате украинская "дочка" сформировала дополнительные резервы под кредиты, а также увеличила достаточность капитала. Показатель Н2 вырос до 33.2%.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 12.02.2019