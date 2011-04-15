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12/02/2019
18:24

В Москве с 16 по 25 февраля ограничат движения в районах Басманный, Сокольники и Преображенское

В Москве с 16 по 25 февраля 2019 года ограничат движения в районах Басманный, Сокольники и Преображенское в связи со строительством Большой кольцевой линии, а также закроют участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского". Об этом сообщил ГКУ "Центр организации дорожного движения".

В указанных районах изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения будут действовать с 02:30 16 февраля до 04:30 25 февраля.

Для приоритетного движения наземного городского транспорта будут перекрыты участки некоторых улиц с обеспечением проезда местных жителей.

Проезд жителей к домам будет обеспечиваться сотрудниками ГИБДД.

Из-за перекрытий часть автомобилистов будет использовать для проезда шоссе Энтузиастов. В связи с этим здесь также ожидаются затруднения движения.


"AK&M" от 12.02.2019
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