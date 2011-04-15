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12/02/2019
17:37

Коммунальные службы столицы переведены на особый режим работы

Коммунальные службы столицы переведены на особый режим работы из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом сообщила мэрия Москвы.

Бригады Мосводостока дежурят круглосуточно для поддержания работоспособного состояния водоприёмных колодцев. При необходимости может быть использовано более 70 единиц специализированной откачивающей техники и около 110 единиц откачивающих средств малой механизации.

"По прогнозам синоптиков, к вечеру среды в городе может выпасть от 7 до 12 миллиметров осадков, это треть месячной нормы", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, цитируемый в сообщении.

В столице возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха при этом будет от минус одного до плюс двух градусов. По словам заммэра, коммунальные службы проведут противогололедную обработку улично-дорожной сети с учётом сложных погодных условий.

Также П.Бирюков отметил, что при подготовке водосточной сети к оттепели ГУП "Мосводосток" очистило водоприемные колодцы от снега и наледи для беспрепятственного поступления талых вод.



"AK&M" от 12.02.2019
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