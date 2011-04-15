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12/02/2019
17:51

Годовая инфляция вернётся к 4% в первой половине 2020 года, ЦБ

Годовая инфляция вернётся к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны. Об этом говорится в комментарии Банка России "Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии".

Годовая инфляция в январе ожидаемо возросла и составила 5%, что соответствует нижней границе прогноза Банка России, отмечает ЦБ.

Основными причинами роста инфляции стали факторы со стороны предложения отдельных видов продовольствия, завершение подстройки цен к произошедшему во втором полугодии 2018 года ослаблению рубля, эффекты базы. Вклад повышения ставки НДС, по оценке, был ниже ожидаемого. В полной мере влияние этого фактора на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля.

В январе наблюдалась значительная региональная неоднородность изменения инфляции, что было вызвано различиями в структуре потребительской корзины, неравномерностью подстройки цен и различными специфическими факторами.




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