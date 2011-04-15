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12/02/2019
18:42

Россия отменила ограничения на ввоз продукции двух белорусских предприятий

Россия отменила ограничения на ввоз продукции двух белорусских предприятий. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

В частности, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с учётом ходатайства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 13 февраля отменяет временные ограничения на поставки в Россию молока и сливок наливом, а также сухого молока в потребительской таре объёмом более 2.5 литров/кг с предприятия КПУП "Мозырские молочные продукты".

Кроме того, по результатам инспекции, проведённой специалистами Россельхознадзора в период с 28 января по 1 февраля 2019 года, отменяются временные ограничения на поставки продукции с предприятия ООО "Мясной двор "Тарасово", за исключением тех товаров, которые запрещены к ввозу по причине ограничений по АЧС.

Одновременно Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой осуществлять поставки продукции данной компании в режиме усиленного лабораторного контроля по показателям безопасности.

Направляемая в Россию с указанных предприятий продукция должна быть выработана с 13 февраля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

"AK&M" от 12.02.2019
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