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12/02/2019
18:19

Россия, Казахстан и Иран подписали меморандум по вопросу сотрудничества в торговле пшеницей

В Минсельхозе России состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства РФ, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по вопросу сотрудничества в торговле пшеницей. Об этом говорится в сообщении российского министерства.

Подписание документа позволит перевести решение вопроса о поставках российскими и казахстанскими компаниям пшеницы на иранский рынок в практическую плоскость, а также укрепить сотрудничество между странами в торговле этой культурой.

Заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что теперь коммерческие агенты смогут вплотную приступить к своей работе и в ближайшее время начнутся фактические отгрузки пшеницы в Иран в рамках заключенных взаимовыгодных контрактов.

Согласно параграфам меморандума стороны будут работать с частными и государственными компаниями с целью их вовлечения в процедуры временного ввоза пшеницы в Иран для дальнейшей переработки и экспорта в третьи страны. При этом экспорт переработанной пшеницы из Ирана будет осуществляться производителями пшеничной муки или экспортерами Ирана и/или совместными предприятиями. Помимо этого, договоренности, отраженные в Меморандуме, также предусматривают право допуска пшеницы из России и Казахстана на иранский рынок для проведения СВОП-операций и транзита через территорию Ирана.

"AK&M" от 12.02.2019
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