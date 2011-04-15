Россия, Казахстан и Иран подписали меморандум по вопросу сотрудничества в торговле пшеницей

В Минсельхозе России состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства РФ, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по вопросу сотрудничества в торговле пшеницей. Об этом говорится в сообщении российского министерства.



Подписание документа позволит перевести решение вопроса о поставках российскими и казахстанскими компаниям пшеницы на иранский рынок в практическую плоскость, а также укрепить сотрудничество между странами в торговле этой культурой.



Заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что теперь коммерческие агенты смогут вплотную приступить к своей работе и в ближайшее время начнутся фактические отгрузки пшеницы в Иран в рамках заключенных взаимовыгодных контрактов.



Согласно параграфам меморандума стороны будут работать с частными и государственными компаниями с целью их вовлечения в процедуры временного ввоза пшеницы в Иран для дальнейшей переработки и экспорта в третьи страны. При этом экспорт переработанной пшеницы из Ирана будет осуществляться производителями пшеничной муки или экспортерами Ирана и/или совместными предприятиями. Помимо этого, договоренности, отраженные в Меморандуме, также предусматривают право допуска пшеницы из России и Казахстана на иранский рынок для проведения СВОП-операций и транзита через территорию Ирана.



"AK&M" от 12.02.2019