Кабмин дополнил список крупных проектов с госучастием

Правительство РФ дополнило список крупных проектов с госучастием. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Список дополнен 13 проектами, которые соответствуют установленным критериям отбора.



В него, в частности, включены проекты по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), А-290 Новороссийск - Керчь в Краснодарском крае, автодороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь. Также предусмотрено строительство обхода города Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через реку Оку, мостовых переходов через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу Центр - Поволжье - Урал в Самарской области, через реку Волгу в Волгограде, через реку Белую в Республике Башкортостан.





"AK&M" от 12.02.2019