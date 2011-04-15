Фонд ЖКХ увеличит финансирование капремонта жилых домов

Правительство РФ внесло изменения в правила предоставления финансовой поддержки субъектам РФ за счёт Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с изменениями, максимальный размер предоставляемой финансовой поддержки увеличен с 50% до 80% общей стоимости услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.



Исключается признанное избыточным требование о наличии утвержденных органами государственной власти субъектов Федерации региональных программ проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и краткосрочных планов их реализации, учитывающих предоставление средств финансовой поддержки Фонда ЖКХ. При этом сохраняется необходимость актуализации краткосрочных планов, которая установлена статьёй 168 Жилищного кодекса.



Исключается также необходимость подтверждения фактической экономии на оплату коммунальных ресурсов в результате действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью нивелирования влияния погодных, сезонных факторов и технических неисправностей.



Расчёт размера экономии на оплату коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с утвержденной Фондом ЖКХ методикой по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счёт средств Фонда на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, позволит упростить и ускорить процедуру предоставления финансовой поддержки.





"AK&M" от 12.02.2019