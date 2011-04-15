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13/02/2019
09:57

Дайджест газеты "Ведомости" от 13 февраля 2019 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 13 февраля 2019 года.


МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ ДЛЯ "ВЕДОМОСТЕЙ" НАПИСАЛ СТАТЬЮ ПРО СИТУАЦИЮ ВОКРУГ ДОГОВОРА О ЛИКВИДАЦИИ РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ (ДРСМД)


Газета "Ведомости" обратилась ко мне с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Действительно, судьба этого договора тревожит политиков и простых людей на всех континентах. Я тоже обеспокоен, и не только потому, что в декабре 1987 г. подписал этот договор вместе с президентом США Рональдом Рейганом.


САДИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО

В России продавцы-консультанты проводят весь рабочий день на ногах, им запрещают даже облокачиваться об стену. Законны ли эти требования?

В магазинах "Иль-де-ботэ" консультант приветствует гостей стоя стоит прямо у входа, внутри магазина тоже полно снующих по залу продавцов-консультантов, которые никогда не сидят в присутствии клиента, рассказывает одна из сотрудниц сети в регионах. По ее словам, консультанты проводят на работе 12-13 часов в день, из них 9-10 часов стоят на ногах в зале, а три часа отдыхают. Перерыв длится час, консультант покидает зал три раза - он может пообедать, посидеть в подсобке или съездить по своим делам. Обычно консультанты два дня работают и два дня отдыхают.


ВВП НЕ СМОЖЕТ УСТОЯТЬ

Минэкономразвития прокомментировало данные Росстата об экономическом росте в 2018 г.

Ускорение экономического роста в 2018 г. до 2,3% с 1,6% годом ранее было неустойчивым и во многом обусловлено разовыми факторами, охарактеризовало Минэкономразвити в бюллетене "Картина экономики" нашумевшие данные подчиненного ему Росстата. В этом году министерство, как и прежде, ожидает замедления роста ВВП до 1,3 % год к году, отмечается в документе.

Рост ВВП в 2018 г. по первой оценке Росстата оказался заметно выше и официальных прогнозов, и консенсус-прогноза аналитиков: сам Минэкономразвития прогнозировало рост на 1,8%, а после резкого пересмотра Росстатом данных по строительству (с 0,5 до 5,7% по итогам января-сентября 2018 г.), - 2%. ЦБ также не ждал, что темпы роста экономики выйдут на пределы прогнозного диапазона 1,5-2%, который он неоднократно называл потенциалом роста в отсутствие структурных реформ.


ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА (ФАС) ВОЗБУДИЛА АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ "ДОЧКИ" SAMSUNG "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ"


Служба подозревает ее в координации цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении ФАС.В 2018 г. ФАС провела внеплановую выездную проверку ООО "Самсунг электроникс рус компани" и пришла к выводу, что та координирует деятельность ритейлеров, которые продают технику Samsung. Таким образом, она поддерживает единую цену на отдельные линейки смартфонов и планшетов, а это нарушает часть 5 статьи 11 закона "О защите конкуренции", считает ФАС.

ФАС уже неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на российском рынке смартфонов - в частности, со стороны Apple и LG.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 12.02.2019
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