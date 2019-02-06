ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 13 февраля, в размере 74.1459 руб. против 74.3243 руб. на 12 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



12.02.19 - 74.3243 руб.

09.02.19 - 74.8954 руб.

08.02.19 - 74.9656 руб.

07.02.19 - 74.7703 руб.

06.02.19 - 74.9127 руб.









































































































































































"AK&M" от 12.02.2019