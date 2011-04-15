В Московской объединённой электросетевой компании введён режим повышенной готовности

В ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (МОЭСК, входит в ГК "Россети") в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, местами сильный, гололедица, усиление ветра с порывами 12-14 м/с) введён режим повышенной готовности. Об этом говорится в сообщении компании.



В постоянную готовность приведены 443 бригады (2.291 тыс. человек) и 2.726 тыс. единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения - передвижные электростанции, которые позволят оперативно подключить потребителей и социально значимые объекты в случае возникновения технологических нарушений.



Организовано дежурство персонала с аварийной готовностью 1 час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей.



Ведётся онлайн-мониторинг погодных условий. В случае дальнейшего ухудшения погоды в филиалах МОЭСК возможно введение особого режима работы, до специального указания главного инженера электросетевой компании.



ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (МОЭСК, ИНН 5036065113) - крупнейшая Межрегиональная распределительная сетевая компания России, входит в тройку ведущих энергокомпаний страны. МОЭСК обслуживает 98% потребителей Москвы и 95% потребителей на территории Московской области. Основные виды деятельности - оказание услуг по транспортировке электроэнергии потребителям и техприсоединение к электрическим сетям.



В состав компании входит 611 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49.99 тыс. МВА, свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс. МВА, более 73 тыс. км воздушных линий и 79.3 тыс. км кабельных сетей. Основными акционерами МОЭСК являются ПАО "Российские сети" (50.9%), ЗАО "Лидер" (17.6%), АО "Газпромбанк" (9.77%), ООО "УК "Агана" (6.19%) и ООО "ОЭК-Финанс" (5.05%).



Чистая прибыль МОЭСК за первое полугодие 2018 года по РСБУ увеличилась в 2.4 раза до 2.422 млрд руб. с 1.009 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 8.29% до 76.513 млрд руб. с 70.657 млрд руб., прибыль от продаж - на 87.45% до 9.106 млрд руб. с 4.858 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 72.1% до 4.228 млрд руб. с 2.457 млрд руб.



Прибыль МОЭСК по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 49.5% до 5.051 млрд руб. по сравнению с 3.378 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 113.7 млрд руб. В отчётном периоде показатель скорректированная EBITDA составил 30.4 млрд руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 16.9%. Выручка от передачи электроэнергии за отчётный период увеличилась на 6.4% и составила 105.9 млрд руб. Рост выручки обусловлен ростом установленной на 2018 год необходимой валовой выручки и "котлового" полезного отпуска. Выручка от технологического присоединения за отчётный период увеличилась на 28.03% и составила 5.3 млрд руб. Операционные расходы Группы выросли на 5.2% до 107.5 млрд руб.



"AK&M" от 13.02.2019