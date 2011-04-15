На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" будут выращивать синтетические сапфиры. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.



Так, на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, ОЭЗ "Технополис "Москва" и ООО "Рокор" подписали соглашение об осуществлении компанией "Рокор" технико-внедренческой деятельности на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва".



В соответствии с соглашением компанией "Рокор" на земельном участке общей площадью 0.59 га будет реализован проект "Развитие высокотехнологичного производства изделий из синтетического корунда для различных отраслей промышленности".



Инвестиции в производство составят 151 млн руб., будет создано 50 рабочих мест.



Компания "Рокор" основана в 1994 году. Предприятие является уникальным высокотехнологичным производителем монокристаллов сапфира диаметром до 250 мм, которые применяются в часовом производстве, технологическом оборудовании, а также могут использоваться в микроэлектронике.



Сапфир - самый твёрдый материал в природе после алмаза. Он долговечен, устойчив к истиранию и коррозии, может использоваться при экстремальных температурах.



На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" предприятие будет производить оптические элементы, часовые затворки, пластины для микроэлектроники и заготовки для мобильных телефонов, сапфировые трубки, цилиндры и пластины для светодиодов.



Проект планируется реализовать в срок до II квартала 2020 года.



Напомним, в 2018 году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал льготный заём в размере 35 млн руб. ООО "Рокор" в рамках специального финансового продукта "Промышленности" для московских предприятий.





"AK&M" от 13.02.2019