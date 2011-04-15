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13/02/2019
12:00

На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" будут выращивать синтетические сапфиры

На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" будут выращивать синтетические сапфиры. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Так, на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, ОЭЗ "Технополис "Москва" и ООО "Рокор" подписали соглашение об осуществлении компанией "Рокор" технико-внедренческой деятельности на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва".

В соответствии с соглашением компанией "Рокор" на земельном участке общей площадью 0.59 га будет реализован проект "Развитие высокотехнологичного производства изделий из синтетического корунда для различных отраслей промышленности".

Инвестиции в производство составят 151 млн руб., будет создано 50 рабочих мест.

Компания "Рокор" основана в 1994 году. Предприятие является уникальным высокотехнологичным производителем монокристаллов сапфира диаметром до 250 мм, которые применяются в часовом производстве, технологическом оборудовании, а также могут использоваться в микроэлектронике.

Сапфир - самый твёрдый материал в природе после алмаза. Он долговечен, устойчив к истиранию и коррозии, может использоваться при экстремальных температурах.

На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" предприятие будет производить оптические элементы, часовые затворки, пластины для микроэлектроники и заготовки для мобильных телефонов, сапфировые трубки, цилиндры и пластины для светодиодов.

Проект планируется реализовать в срок до II квартала 2020 года.

Напомним, в 2018 году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал льготный заём в размере 35 млн руб. ООО "Рокор" в рамках специального финансового продукта "Промышленности" для московских предприятий.


"AK&M" от 13.02.2019
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