Власти обеспечат москвичей машиноместами без проведения торгов. Об этом сообщил Департамент городского имущества.



В настоящий момент в Восточном, Северном, Западном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Центральном округах жители 82 многоквартирных домов могут арендовать машиноместа, относящиеся к этим домам.



В качестве заявителей могут выступить физические лица (исключение - ИП), достигшие совершеннолетия, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, в том числе - на праве общей собственности, или в многоквартирном доме, учтённом в одном домовладении с сооружением, где расположено машиноместо.



"Уже сегодня собственники помещений в многоквартирных домах могут арендовать у города порядка 4.3 тыс. парковочных мест на 10 лет. Машиноместа находятся в 9 округах Москвы. Арендная плата колеблется от 2 до 7.3 тыс. руб. за 1 кв. м. в год и зависит от удалённости парковок от МКАДа", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, цитируемый в сообщении.



Для, того, чтобы оформить парковочное место в аренду, заявителям нужно подать документы в службу "Одного окна" департамента.



"Прямая аренда машиномест у города гарантирует жильцам многоквартирных домов безопасность сделки, к тому же заявителям, являющимся собственниками помещений в МКД и подходящих под критерии арендаторов, достаточно подать комплект документов в Департамент и гарантированно получить парковочное место по фиксированной цене без проведения торгов при его наличии", - добавил М.Гаман.



"AK&M" от 13.02.2019