Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/02/2019
12:21

Власти обеспечат москвичей машиноместами без проведения торгов

Власти обеспечат москвичей машиноместами без проведения торгов. Об этом сообщил Департамент городского имущества.

В настоящий момент в Восточном, Северном, Западном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Центральном округах жители 82 многоквартирных домов могут арендовать машиноместа, относящиеся к этим домам.

В качестве заявителей могут выступить физические лица (исключение - ИП), достигшие совершеннолетия, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, в том числе - на праве общей собственности, или в многоквартирном доме, учтённом в одном домовладении с сооружением, где расположено машиноместо.

"Уже сегодня собственники помещений в многоквартирных домах могут арендовать у города порядка 4.3 тыс. парковочных мест на 10 лет. Машиноместа находятся в 9 округах Москвы. Арендная плата колеблется от 2 до 7.3 тыс. руб. за 1 кв. м. в год и зависит от удалённости парковок от МКАДа", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, цитируемый в сообщении.

Для, того, чтобы оформить парковочное место в аренду, заявителям нужно подать документы в службу "Одного окна" департамента.

"Прямая аренда машиномест у города гарантирует жильцам многоквартирных домов безопасность сделки, к тому же заявителям, являющимся собственниками помещений в МКД и подходящих под критерии арендаторов, достаточно подать комплект документов в Департамент и гарантированно получить парковочное место по фиксированной цене без проведения торгов при его наличии", - добавил М.Гаман.

"AK&M" от 13.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100