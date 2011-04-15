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13/02/2019
11:45

В РФ 10% розового вина не дотягивает до нижней границы ГОСТа, Роскачество

В РФ 10% розового вина не дотягивает до нижней границы ГОСТа (71 балл по 100-балльной шкале ГОСТ 32051-2013 "Продукция винодельческая. Методы органолептического исследования"). Об этом говорится в материалах Роскачества, которое исследовало 19 образцов вина российского производства в среднем ценовом сегменте.

Девять товаров из 19-ти признаны превосходящими планку госстандарта, поэтому смогли войти в "Винный гид России". Все они произведены в крупнейших винодельческих регионах России: в Крыму (Севастополь) и на Кубани (Таманский полуостров, Крымск).

Среди девятки лучших вина торговых марок Chateau Tamagne (два наименования), Esse, Fanagoria (два наименования), ZB, "Высокий Берег", "Саук-Дере", "Усадьба Перовских". В итоге в "Винный гид России" вошло вино в пределах от 200 до 500 руб.

В тройку лучших сухих розовых вин вошли: редкий сорт "Высокий берег. Цвайгельт" от "Кубань-Вино" и два крымских бренда: ZB wine Rose ("Золотая Балка") и ESSE Rose ("Сатера").

Два из трёх заявленных в исследовании полусухих розовых вин вошли в рейтинг: "Роза Тамани Chateau Tamagne" ("Кубань-Вино") и Каберне розовое ("Фанагория").

Категория полусладких розовых вин показала самые низкие результаты. Таких в исследовании было представлено только четыре образца, и ни один из них не получил высокой оценки.

"AK&M" от 13.02.2019
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