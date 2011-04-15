Банк ВТБ приобрёл 50% минус одна акция Объединённой зерновой компании

ПАО "Банк ВТБ" приобрёл 50% минус одна акция АО "Объединённая зерновая компания". Об этом говорится в сообщении банка.



Изменение произошло 12 февраля.

Напомним, в конце 2018 года стало известно, что доля группы "Суммы" в ОЗК может быть передана ВТБ в счёт погашения обязательств по строительным объектам.



"Один из вариантов заключается в том, чтобы их обязательства в сфере строительства были закрыты за счёт пакета ОЗК, находящегося у нас в залоге",- рассказывал тогда первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. Он назвал описанный сценарий "наиболее удобным вариантом для всех". "Но точно предсказывать результат этих переговоров не берусь, так как в конечном счёте решение должен принимать продавец",- отмечал он.



Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова купила 50% минус одну акцию ОЗК в 2012 году почти за 6 млрд руб. О том, что ВТБ может до конца года получить эту долю, ранее сообщал глава ОЗК Михаила Кийко. Оставшаяся доля компании принадлежит государству.



Группа "Сумма" - это диверсифицированный холдинг, объединяющий перспективные и динамично развивающиеся активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Основатель и акционер компании - Зиявудин Магомедов.



ОАО "Объединённая зерновая компания" (ИНН 7708632345) - российская агропромышленная компания, созданная в соответствии с указом Президента РФ от 20 марта 2009 года в целях развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, активного проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. В качестве вклада в уставный капитал ОЗК Правительством РФ были переданы пакеты акций 31 предприятия, которое расположено в 18 субъектах РФ.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"